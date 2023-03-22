В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
19 минут назад

В Москве учителя обвинили в избиении детей

Национальная Служба Новостей

Преподавателя одного из образовательных учреждений на юго-западе столицы обвинили в избиении девятиклассников, обучающихся в кадетском классе. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В Москве учителя обвинили в избиении детей
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Сообщается, что заявление в полицию подала мать одного из детей. По ее словам, учитель применяет по отношению к подросткам физическую силу, в частности, «бьет их ремнем и кулаком под ребра».

По словам источника агентства, по факту произошедшего ведется доследственная проверка.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что школьники стали доводить учителей и провоцировать их на жесткие реакции, поэтому преподаватели стали срываться и позволять себе поднимать руку на детей.

Происшествия,Ольга Леткова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий