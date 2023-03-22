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17 минут назад

Напавшего на полицейских жителя Ижевска приговорили к 17 годам лишения свободы

ТАСС

Мужчину, который попытался поджечь отдел полиции в Ижевске и напал с ножом на двух патрульных, приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Напавшему на полицейских жителю Ижевска вынесли приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С учетом сведений о личности виновного, категории совершенного преступления (особо тяжкое) и всех обстоятельств дела суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с отбыванием первых 3 лет наказания в виде лишения свободы в тюрьме, а остальных 14 лет - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа для воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (ст. 317 УК РФ).

Суд установил, что ночью 3 сентября 2022 года мужчина из ненависти к полицейским и для привлечения внимания решил поджечь здание отдела полиции в Ижевске. Для этого он подготовил 13 бутылок с керосином и фитилями, газовую зажигалку и несколько ножей для нападения на сотрудников полиции, которые прибудут к месту происшествия. На месте преступления мужчина бросил бутылки в здание отдела, отчего загорелся вход. На сигнал тревоги оперативно приехали двое патрульных, на которых мужчина напал с ножом. В результате оба полицейских были госпитализированы, один из них получил тяжелые ранения. Нападавший также был ранен при задержании.

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