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35 минут назад

Россиянин с симптомами сибирской язвы неделю прожил в Москве

Lenta.ruиещё 4

Один из троих жителей Чувашии, у которых выявили симптомы сибирской язвы, ездил в Москву и прожил в столице неделю. Под наблюдение врачей россиянин попал только после возвращения, пишет Telegram-канал Mash.

Россиянин с симптомами сибирской язвы неделю прожил в Москве
Фото: Lenta.ruLenta.ru

О третьем выявленном в республике случае стало известно 22 марта. Всего же, по данным Mash, в регионе насчитывается 130 потенциально контактных пациентов. При этом лабораторно подтверждены лишь три случая.

Наибольшему риску заражения подвергают себя люди, контактировавшие с больными животными и их трупами, напоминает Telegram-канал.

Ранее ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус заявил, что россиянам не стоит опасаться эпидемии сибирской язвы.

Два первых случая заражения сибирской язвой выявили у жителей Чувашии 15 марта. По предварительным данным, заболевшими оказалась супружеская пара. Муж заразился при разделке бычьей туши и успел продать примерно полтонны инфицированного мяса.

Происшествия,Андрей Продеус,Первый канал,
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