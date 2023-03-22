Россиянин с симптомами сибирской язвы неделю прожил в Москве

Один из троих жителей Чувашии, у которых выявили симптомы сибирской язвы, ездил в Москву и прожил в столице неделю. Под наблюдение врачей россиянин попал только после возвращения, пишет Telegram-канал Mash.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

О третьем выявленном в республике случае стало известно 22 марта. Всего же, по данным Mash, в регионе насчитывается 130 потенциально контактных пациентов. При этом лабораторно подтверждены лишь три случая.

Наибольшему риску заражения подвергают себя люди, контактировавшие с больными животными и их трупами, напоминает Telegram-канал.

Ранее ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус заявил, что россиянам не стоит опасаться эпидемии сибирской язвы.