На балконе в жилом доме Омска нашли тело 3-месячной девочки

Тело трехмесячной девочки было найдено на балконе квартиры ее матери, сообщает «Город55» со ссылкой на комментарий помощника руководителя СК России по Омской области.

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В Омске следователи СК проводят проверку после того, как на балконе дома на улице Лукашевича было найдено полуразложившееся тело трехмесячного ребенка. Об этом стало известно во вторник, 22 марта.

Эксперты не смогли найти на теле девочки никаких следов криминального происхождения. Мать погибшей рассказала, что ее ребенок скончался еще в феврале, после чего она решила спрятать тело младенца.

Уточняется, что у женщины, потерявшей грудного ребенка, еще есть несовершеннолетние дети.

Сейчас сотрудники органов проверяют слова матери. Есть вероятность, что после анализа ее действий женщину направят на психиатрическую экспертизу.

Чтобы точно установить причину гибели грудничка, специалисты будут проводить гистологическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что американка случайно задушила двоих детей во время совместного сна.