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1 час назад

В России начнут расследовать факты вербовки наемников в ВСУ

Lenta.ru

Следственный комитет России (СКР) и ФСБ создали рабочую группу, которая займется расследованием фактов вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

В России начнут расследовать факты вербовки наемников в ВСУ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С соответствующей инициативой выступило следственное ведомство. В рамках сотрудничества СКР и ФСБ выработаны меры по противодействию в данном направлении.

20 марта подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ решили усилить свои войска на купянском направлении разведывательными группами из подготовленных наемников, в том числе иностранных. Они прикомандировали к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. По его словам, их используют для прикрытия и сопровождения колон, а также обеспечения безопасной переброски резервов.

Происшествия,Андрей Марочко,Следственный комитет,ФСБ,
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