В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
29 минут назад

СМИ: в Уфе зафиксированы афтершоки землетрясения в Афганистане

Никита Бородкин

Афтершоки землетрясения в Афганистане, предположительно, наблюдались в Уфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления гражданской защиты города.

СМИ: в Уфе зафиксированы афтершоки землетрясения в Афганистане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их информации, вечером в Единую дежурную диспетчерскую службу Уфы поступала информация о толчках в пяти жилых домах.

«По словам жителей, сейсмические явления в основном ощущались на верхних этажах зданий: была вибрация мебели, раскачивались люстры, происходило волнение воды в аквариумах», — в пресс-службе.

Выехавшие по адресам сотрудники управления не выявили нарушений на внутридомовых инженерных сетях, а также повреждений целостности конструкций зданий. Отмечается, что подобные обращения от местных жителей поступали в 2015 и 2018 году. В первом случае причиной стало землетрясение в Пакистане и Афганистане, во втором случае — толчки в Челябинской области.

Напомним, что вечером 21 марта землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Афганистане. Эпицентр находился в 48 км к юго-западу от города. Очаг залегал на глубине 185 км недалеко от афганской границы с Пакистаном и Таджикистаном. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий