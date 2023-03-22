СМИ: в Уфе зафиксированы афтершоки землетрясения в Афганистане

Афтершоки землетрясения в Афганистане, предположительно, наблюдались в Уфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления гражданской защиты города.

По их информации, вечером в Единую дежурную диспетчерскую службу Уфы поступала информация о толчках в пяти жилых домах.

«По словам жителей, сейсмические явления в основном ощущались на верхних этажах зданий: была вибрация мебели, раскачивались люстры, происходило волнение воды в аквариумах», — в пресс-службе.

Выехавшие по адресам сотрудники управления не выявили нарушений на внутридомовых инженерных сетях, а также повреждений целостности конструкций зданий. Отмечается, что подобные обращения от местных жителей поступали в 2015 и 2018 году. В первом случае причиной стало землетрясение в Пакистане и Афганистане, во втором случае — толчки в Челябинской области.