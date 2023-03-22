Собака спрыгнула с Коммунального моста в Красноярске

В Красноярске собака спрыгнула с Коммунального моста на тротуар. Об этом сообщает Kras Mash.
Отмечается, что пес спокойно прогуливался с хозяином, но в какой-то момент резко свернул с дороги, перескочил ограждение и полетел вниз. Что случилось с животным после падения с 20 метров на асфальт — неизвестно.
Красноярец с несколькими прохожими погрузил собаку в багажник и увез.
Ранее сообщалось, что в поселке Кедровка под Екатеринбургом водитель грузовика с манипулятором врезался в стену мемориального комплекса, посвященного победе в Великой Отечественной войне.