В Москве двухлетнего ребенка госпитализировали с отравлением морфином

С отравлением морфином (лекарственное средство, оказывающее опиоидное действие, — прим. «Мосленты») и алкоголем госпитализировали двухлетнюю девочку в Москве. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает MK.RU.

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Инцидент произошел вечером во вторник, 21 марта, на улице Медиков. Мать вместе с малолетней дочерью находились в гостях, когда женщина заметила, что ее ребенок вдруг перестал дышать. Она вызвала скорую помощь, работники которой приняли решение об экстренной госпитализации.

В медучреждении по результатам анализов в крови девочки обнаружили морфин и этанол концентрацией 0,2 промилле. На данный момент правоохранители разбираются, как в крови ребенка могли оказаться эти вещества. Девочка находится в больнице и проходит лечение.