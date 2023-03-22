СМИ: в Крыму взломали потоки радиостанций

Потоки нескольких радиостанций были взломаны в Крыму, об это сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы республики Олега Крючкова.

Ранее в соцсетях появились видеоролики, на которых местные жители записали эфир ряда радиостанций, где вместо обычных передач транслируются сообщения о подготовке к эвакуации.

Радиоэфиры взламывают в Крыму уже не первый раз за последнее время. Последняя такая хакерская атака была 28 февраля, когда в эфире одной из радиостанций звучали тревога и требование пройти в укрытие.