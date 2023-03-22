Уточняется, что 30-летний Болич Бет Малоу (Bolic Bet Malou) летел из Перта в Мельбурн вместе с женой и годовалым ребенком. Поскольку его место было далеко от семьи, он попросил пересадить его, но, получив отказ, начал скандалить и грубить членам экипажа. Бортпроводникам пришлось вызвать полицию.