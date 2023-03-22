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14 минут назад

Севастополь атаковали надводные беспилотники

Lenta.ru

Три надводных беспилотника Вооруженных сила Украины (ВСУ) атаковали морскую бухту. Черноморский флот отбил нападение, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Севастополь атаковали надводные беспилотники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», — написал глава города.

Военные корабли не пострадали, сообщил Развожаев и добавил, что от взрывов уничтоженных дронов повреждения получили несколько зданий на улице Ленина — у них повыбивало стекла. Пострадавших нет.

По словам главы города, российские военные спокойно отразили атаку Украины, они продолжают контроль обстановки. Развожаев призвал доверять только официальной информации.

Происшествия,Михаил Развожаев,
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