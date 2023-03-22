Подросток погиб при стрельбе в США

В американском Милуоки в штате Висконсин на северо-востоке США 15-летний подросток погиб, еще пять человек получили ранения в результате стрельбы. Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации местного отделения телеканала CNBC, в результате перестрелки ранены пять женщин. В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства инцидента и разыскивают подозреваемых.