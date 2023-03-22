В Севастополе остановили движение морского транспорта

В Севастополе приостановлено движение морского транспорта. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

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Как уточняется в сообщении, из-за остановки движения на конечных остановках пл. Захарова и пл. Нахимова для граждан работает компенсационный маршрут. О причинах остановки пока ничего не сообщается.

В случае новых изменений в работе морского пассажирского транспорта горожан обещают проинформировать дополнительно.