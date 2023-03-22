Рэпер 6ix9ine госпитализирован после избиения

Музыканта избили в спортзале. Он был доставлен в больницу после избиения. Согласно сообщению адвоката 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес), рэпер находился в сауне, когда внезапно на него напали несколько мужчин. По словам адвоката, Эрнандес пытался отбиться от нападавших, однако их было слишком много.