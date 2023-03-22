Суд потребовал за год ликвидировать мусорный полигон под Новосибирском

Коченевский районный суд Новосибирской области обязал компанию "Водолей" в течение года ликвидировать незаконный полигон твердых бытовых отходов в непосредственной близости приаэродромной территории аэропорта Толмачево. Большое скопление птиц на полигоне угрожает безопасности полетов, сообщается на сайте суда.
"На ООО "Водолей" возложена обязанность осуществить мероприятия по ликвидации полигона твердых бытовых отходов, расположенного в селе Прокудское Коченевского района Новосибирской области в непосредственной близости приаэродромной территории аэропорта Толмачево не позднее одного года со дня вступления решения суда в законную силу", - говорится в сообщении.
Кроме того, компания обязана в течение месяца прекратить размещение отходов IV класса опасности на полигоне.
В пределах 15-километровой зоны приаэродромной территории аэропорта Толмачево располагается полигон твердых коммунальных отходов, включая пищевые продукты, которые располагаются свободно, под открытым небом, их обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение не производится. Это привело к большому скоплению птиц, что создает угрозу безопасности полетов.
Орнитологическая экспертиза установила, что расположение мусорного полигона вблизи аэропорта создает высокую степень вероятности столкновения воздушных судов с птицами, угрожает безопасности полетов. Эксперт, авиационный орнитолог отметил низкую эффективность мер, принимаемых сотрудниками ООО "Водолей" для отпугивания птиц.