Суд потребовал за год ликвидировать мусорный полигон под Новосибирском

Коченевский районный суд Новосибирской области обязал компанию "Водолей" в течение года ликвидировать незаконный полигон твердых бытовых отходов в непосредственной близости приаэродромной территории аэропорта Толмачево. Большое скопление птиц на полигоне угрожает безопасности полетов, сообщается на сайте суда.

Фото: ТАСС ТАСС

"На ООО "Водолей" возложена обязанность осуществить мероприятия по ликвидации полигона твердых бытовых отходов, расположенного в селе Прокудское Коченевского района Новосибирской области в непосредственной близости приаэродромной территории аэропорта Толмачево не позднее одного года со дня вступления решения суда в законную силу", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания обязана в течение месяца прекратить размещение отходов IV класса опасности на полигоне.

В пределах 15-километровой зоны приаэродромной территории аэропорта Толмачево располагается полигон твердых коммунальных отходов, включая пищевые продукты, которые располагаются свободно, под открытым небом, их обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение не производится. Это привело к большому скоплению птиц, что создает угрозу безопасности полетов.