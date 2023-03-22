В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Суд потребовал за год ликвидировать мусорный полигон под Новосибирском

ТАССиещё 2

Коченевский районный суд Новосибирской области обязал компанию "Водолей" в течение года ликвидировать незаконный полигон твердых бытовых отходов в непосредственной близости приаэродромной территории аэропорта Толмачево. Большое скопление птиц на полигоне угрожает безопасности полетов, сообщается на сайте суда.

Суд потребовал за год ликвидировать мусорный полигон под Новосибирском
Фото: ТАССТАСС

"На ООО "Водолей" возложена обязанность осуществить мероприятия по ликвидации полигона твердых бытовых отходов, расположенного в селе Прокудское Коченевского района Новосибирской области в непосредственной близости приаэродромной территории аэропорта Толмачево не позднее одного года со дня вступления решения суда в законную силу", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания обязана в течение месяца прекратить размещение отходов IV класса опасности на полигоне.

В пределах 15-километровой зоны приаэродромной территории аэропорта Толмачево располагается полигон твердых коммунальных отходов, включая пищевые продукты, которые располагаются свободно, под открытым небом, их обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение не производится. Это привело к большому скоплению птиц, что создает угрозу безопасности полетов.

Орнитологическая экспертиза установила, что расположение мусорного полигона вблизи аэропорта создает высокую степень вероятности столкновения воздушных судов с птицами, угрожает безопасности полетов. Эксперт, авиационный орнитолог отметил низкую эффективность мер, принимаемых сотрудниками ООО "Водолей" для отпугивания птиц.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий