В Севастополе приостановили движение морского транспорта

Движение морского транспорта в Севастополе остановлено, сообщается в среду в официальном Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах - пл. Захарова и пл. Нахимова - организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении.
О причинах остановки работы морского транспорта не сообщается.
Через Севастопольскую бухту в городе курсируют пассажирский паром и катера.