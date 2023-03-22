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38 минут назад

Два десятка жилых домов разрушены в Афганистане после землетрясения

Газета.Ruиещё 7

Около двадцати домов, в которых жили люди, разрушены в Афганистане в результате землетрясения. Об этом пишет Интерфакс.

Два десятка жилых домов разрушены в Афганистане после землетрясения
Фото: Ali Khara/ReutersAli Khara/Reuters

Стихия обрушилась на провинцию Тахар. Разрушения произошли в уездах Варсадж и Калафган. Информации о жертвах на данный момент нет. В провинции Панджшер в результате сильного землетрясения серьезно разрушены три жилых дома в селе Абдуллах Хел уезда Дарех. Здесь пострадали три человека, в том числе ребенок и женщина.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Афганистане

Происшествия,Землетрясение,
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