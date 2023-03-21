В районе ливано-израильской границы сработало взрывное устройство

Взрывное устройство, заложенное в бульдозер, сработало во вторник в районе ливано-израильской границы. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Manar .

По его данным, несколько военнослужащих Армии обороны Израиля получили ранения, один из них, вероятно, потерял ногу. Инцидент произошел недалеко от ливанского населенного пункта Эйта-аш-Шаб на юге страны. Другие подробности инцидента выясняются.