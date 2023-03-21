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В районе ливано-израильской границы сработало взрывное устройство

Взрывное устройство, заложенное в бульдозер, сработало во вторник в районе ливано-израильской границы. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Manar.

В районе ливано-израильской границы сработало взрывное устройство
© РИА Новости

По его данным, несколько военнослужащих Армии обороны Израиля получили ранения, один из них, вероятно, потерял ногу. Инцидент произошел недалеко от ливанского населенного пункта Эйта-аш-Шаб на юге страны. Другие подробности инцидента выясняются.

Израильская армия пока не прокомментировала случившееся.

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