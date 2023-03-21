В районе ливано-израильской границы сработало взрывное устройство
Взрывное устройство, заложенное в бульдозер, сработало во вторник в районе ливано-израильской границы. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Manar.
По его данным, несколько военнослужащих Армии обороны Израиля получили ранения, один из них, вероятно, потерял ногу. Инцидент произошел недалеко от ливанского населенного пункта Эйта-аш-Шаб на юге страны. Другие подробности инцидента выясняются.
Израильская армия пока не прокомментировала случившееся.