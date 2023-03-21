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56 минут назад

СБУ заочно выдвинула обвинения против Артемия Лебедева

Российская Газетаиещё 1

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Как сообщает РИА Новости, причиной стал его репортаж о Запорожской АЭС.

СБУ заочно выдвинула обвинения против Артемия Лебедева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

СБУ считает, что Лебедев отснял якобы заказной репортаж о ЗАЭС и распространил его в соцсетях на свою полумиллионную аудиторию. Ведомство обвиняет его в «оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников».

Напомним, что в июле 2022 года дизайнер посетил Донецк, Мариуполь, Мелитополь, а также Запорожскую АЭС в Энергодаре. Сам он заявлял, что поехал посмотреть на «исторические места, которые попадают в заголовки каждый день». Тогда Артемий отмечал, что после поездки ему в соцсетях стали желать смерти.

С января 2023 года Лебедев находится под украинскими санкциями. Они включают блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, а также остановку финансовых операций. Кроме того, в феврале 2023 года канал дизайнера на YouTube удалили.

Происшествия,Артемий Лебедев,СБУ,
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