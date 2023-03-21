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58 минут назад

В Бразилии упал переполненный лифт, в котором было 11 человек

Газета.Ru

В Бразилии упал переполненный лифт, в котором было 11 человек, пишет Daily Mail. Три пассажира получили травмы и были доставлены в больницу.

В Бразилии упал переполненный лифт, в котором было 11 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел после того, как люди зашли лифт, проигнорировав ограничение в восемь человек. Видео с камер наблюдения показывает, как женщина удерживает кнопку открытия дверей, пока остальные пассажиры набиваются в кабину. Лифт спустился с 10 этажа на первый, однако двери не открылись, и он резко упал в подвал.

Люди провели в закрытом лифте около девяти минут, пока не пришла помощь. Пострадавших доставили в местную больницу, степень их травм неизвестна. Леонардо Перейра, управляющий зданием, сообщил, что причиной аварии могла стать перегрузка, однако точные выводы будут сделаны после расследования.

Ранее в Бразилии муж-гинеколог принял роды у жены в лифте.

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