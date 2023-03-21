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1 час назад

Блогер-сыроед переложил вину за гибель новорожденного ребенка на жену

Lenta.ruиещё 1

Блогер-сыроед Максим Лютый, отец умершего от истощения новорожденного младенца, переложил вину за гибель новорожденного сына на гражданскую жену. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Во время допроса он заявил, что в случившемся виновата только мать, которая полностью отвечала за воспитание сына. Однако у следствия есть другая информация — блогер как минимум трижды забирал ребенка у женщины, чтобы та не смогла его накормить, и обливал грудничка ледяной водой.

В результате ребенок в возрасте одного месяца скончался в Сочи от дистрофии и пневмонии по дороге в больницу. При этом сам Лютый считает, что смерть ребенка не связана с тем, что он лишал его еды.

19 марта Лазаревский районный суд Сочи арестовал Лютого на два месяца.

Максим Лютый — автор программ, курсов и систем, направленных на мотивацию, а также на физическое и духовное развитие. Кроме того, он занимается сыроедением, о чем рассказывает в своих блогах, а также заявляет, что его авторские системы способствуют оздоровлению всего организма.

Ранее в марте в Сочи 33-летнюю гражданскую жену Максима Лютого, обвиняемую в причинении смерти младенцу по неосторожности, отправили под домашний арест. Как установил суд, женщина родила сына в феврале 2023 года без квалифицированной помощи. Ребенок в госорганах зарегистрирован не был и врачам его не показывали.

Происшествия,Видео,Максим Лютый,
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