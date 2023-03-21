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52 минуты назад

СМИ: в Запорожье прогремел мощный взрыв

Никита Бородкин

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как сообщают мне запорожцы, после взрыва была объявлена воздушная тревога», — добавил он.

Напомним, что в прошлый вторник, 16 марта, Рогов заявлял об активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском участке линии фронта. По его словам, все попытки украинских войск атаковать российскую территорию пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и в военной технике.

В частности, 19 марта российские силы отразили очередную попытку ВСУ провести разведку боем в Пологовском районе Запорожской области. Она стала второй с 15 марта. Обнаружить группу солдат удалось с беспилотника, по ней был нанесен удар артиллерией.

Происшествия,Владимир Рогов,
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