В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

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«Как сообщают мне запорожцы, после взрыва была объявлена воздушная тревога», — добавил он.

Напомним, что в прошлый вторник, 16 марта, Рогов заявлял об активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском участке линии фронта. По его словам, все попытки украинских войск атаковать российскую территорию пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и в военной технике.