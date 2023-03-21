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39 минут назад

Беспилотник попытался атаковать нефтепровод «Дружба» под Брянском

Lenta.ru

Нефтепровод «Дружба» в Брянской области в очередной раз безуспешно попытались атаковать с помощью беспилотника. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как стало известно, в понедельник, 20 марта, в районе 12:00 дрон сбросил на территорию нефтеперекачивающей станции неустановленный боеприпас. По информации авторов поста, пострадавших и разрушений нет. Принадлежность дрона не уточняется.

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Это уже не первая попытка атаки по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области с помощью беспилотников. 17 марта сообщалось, что дрон сбросил на его территорию самодельное взрывное устройство (СВУ). Саперы обезвредили взрывчатку, никто не пострадал.

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