Нефтепровод «Дружба» в Брянской области в очередной раз безуспешно попытались атаковать с помощью беспилотника. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как стало известно, в понедельник, 20 марта, в районе 12:00 дрон сбросил на территорию нефтеперекачивающей станции неустановленный боеприпас. По информации авторов поста, пострадавших и разрушений нет. Принадлежность дрона не уточняется.