В расселенном доме под Петербургом нашли человеческие останки

Под Петербургом после пожара в расселенном доме нашли человеческие останки. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает 78.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел на Лесной улице в Приморске Ленинградской области. Уточняется, что возгорание в двухэтажном здании произошло ночью на 20 марта. В результате пожара обрушилась кровля.

Во время тушения и разбора завалов были обнаружены человеческие останки. Их направили в морг на исследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.