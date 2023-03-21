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57 минут назад

В расселенном доме под Петербургом нашли человеческие останки

Lenta.ru

Под Петербургом после пожара в расселенном доме нашли человеческие останки. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает 78.ru.

В расселенном доме под Петербургом нашли человеческие останки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на Лесной улице в Приморске Ленинградской области. Уточняется, что возгорание в двухэтажном здании произошло ночью на 20 марта. В результате пожара обрушилась кровля.

Во время тушения и разбора завалов были обнаружены человеческие останки. Их направили в морг на исследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В феврале в Выборге Ленобласти прохожая нашла отрубленные ноги. Останки неизвестного лежали за Петровским мостом около площадки для выгула собак, рядом с ними находился порванный пакет.

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