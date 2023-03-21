В Москве эвакуировали пять судов

"Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в Хорошевский, Тимирязевский, Останкинский, Черемушкинский и Чертановский суды. Посетители и сотрудники учреждений были эвакуированы. На место прибыли представители экстренных служб для проверки информации об угрозе взрывов", - заявили агентству. В пресс-службе Мосгорсуда ТАСС подтвердили факт эвакуации из указанных учреждений, однако деталей не сообщили.