В Москве эвакуировали пять судов

Пять московских районных судов были эвакуированы во вторник из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в Хорошевский, Тимирязевский, Останкинский, Черемушкинский и Чертановский суды. Посетители и сотрудники учреждений были эвакуированы. На место прибыли представители экстренных служб для проверки информации об угрозе взрывов", - заявили агентству. В пресс-службе Мосгорсуда ТАСС подтвердили факт эвакуации из указанных учреждений, однако деталей не сообщили.
Волна "минирований" в Москве началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины, вузы. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.