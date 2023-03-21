СК расследует факт использования БПЛА на территории Крыма

Следственный комитет РФ начал расследование инцидентов с атаками беспилотников в Крыму. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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Как отметили в ведомстве, целью БПЛА являлись гражданские объекты. Так, по предварительным данным, обломки беспилотников повредили домовладение и магазин. Кроме того, ранен был один человек.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.