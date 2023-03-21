СК расследует факт использования БПЛА на территории Крыма

Следственный комитет РФ начал расследование инцидентов с атаками беспилотников в Крыму. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, целью БПЛА являлись гражданские объекты. Так, по предварительным данным, обломки беспилотников повредили домовладение и магазин. Кроме того, ранен был один человек.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.
Напомним, 20 марта в районе города Джанкой сработала система ПВО. На город была совершена атака беспилотников. По словам главы администрации населенного пункта Игоря Ивина, в результате было повреждено несколько объектов и электросети. Также пострадал частный дом. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.