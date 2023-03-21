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30 минут назад

СК РФ расследует инциденты с атаками беспилотников в Крыму

Елена Прошина

Следственный комитет РФ начал расследование инцидентов с атаками беспилотников в Крыму. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

СК расследует факт использования БПЛА на территории Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в ведомстве, целью БПЛА являлись гражданские объекты. Так, по предварительным данным, обломки беспилотников повредили домовладение и магазин. Кроме того, ранен был один человек.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Напомним, 20 марта в районе города Джанкой сработала система ПВО. На город была совершена атака беспилотников. По словам главы администрации населенного пункта Игоря Ивина, в результате было повреждено несколько объектов и электросети. Также пострадал частный дом. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Происшествия,Следственный комитет,
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