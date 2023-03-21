Два экс-чиновника провалились под лед и погибли на Волге

Два экс-чиновника из Владимирской области погибли, провалившись под лед на реке Волге. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

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Мужчины и их приятель отдыхали у реки недалеко от поселка Васильсурск в Нижегородской области и решили прокатиться по поверхности водоема на мотобуксире с прицепом. Один из бывших чиновников выпал из кузова, после чего лед под ним треснул и он исчез под водой. Приятели россиянина бросились ему на помощь, но провалились вслед за ним.

Крики мужчин услышали рыбаки. К моменту, когда они добрались до пострадавших, на поверхности реки обнаружили только одного из приятелей — в состоянии комы и с переохлаждением его доставили в Воротынскую больницу.

Тело мужчины, провалившегося под лед первым, было найдено на следующий день. Еще одного экс-чиновника продолжают искать. Известно, что один из погибших был бывшим председателем избирательной комиссии в городе Радужный под Владимиром, а другой занимал пост директора местного спортивно-досугового центра для молодежи — по данным канала, в прошлом году его осудили за причинение имущественного ущерба в размере двух миллионов рублей.