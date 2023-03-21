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20 минут назад

Сбитый беспилотник США заподозрили в подготовке атаки на российский порт

Lenta.ru

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper США, сбитый над Черным морем, заподозрили в подготовке атаки на порт Туапсе. Такая версия приводится в Telegram-канале Mash.

Сбитый беспилотник США заподозрили в подготовке атаки на российский порт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Предположительно, американский аппарат разведывал обстановку для того, чтобы украинские военные могли нанести удары морскими и воздушными дронами по российскому порту.

Российская сторона узнала о готовящемся нападении. Тогда корабли Черноморского флота привели в боевую готовность и отправили в рейд. В небо на перехват были подняты российские истребители, позже стало известно о падении американского беспилотника.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» призвал уничтожать американские беспилотники, если они будут создавать угрозу России.

Инцидент с американским беспилотником произошел 14 марта в небе над Черным морем. По данным Министерства обороны России, дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами. В ведомстве отметили, что он нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Москвой с начала специальной военной операции на территории Украины.

Поднятые на перехват российские истребители в контакт с беспилотником не вступали, оружие не применяли, заявили в Минобороны. БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал в воду, добавили в ведомстве.

Происшествия,Алексей Чепа,Минобороны России,Госдума,
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