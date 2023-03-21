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38 минут назад

В России появился новый способ мошенничества с накладками для паспорта

Алиса Селезнёва

Накладки в паспорт, заявленные как сувенирная продукция, вводят в заблуждение продавцов и позволяют несовершеннолетним покупать алкоголь. Соответствующий эксперимент провел Telegram-канал Shot.

В России появился новый способ мошенничества с накладками для паспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Канал отмечает, что у подростков набирает популярность новый тренд с накладкой в паспорт, меняющей возраст.

«По прокачанному паспорту покупают алкоголь, сигареты, ходят в клубы и бары. Выявить подделку почти невозможно: на ней есть даже имитация голограммы», - отмечает Shot.

Редакция канала в качестве эксперимента прибрела такую накладку. Ее привез курьер, обошлась покупка в 4,5 тысячи рублей. На обороте листа, полностью повторяющего паспорт, указано: «Не является документом, удостоверяющим личность. Сувенирный экземпляр».

С паспортом, куда вложена накладка, несовершеннолетняя помощница редакции прошла по магазинам, пытаясь приобрести алкоголь и сигареты. При этом подвох заподозрили только в одном магазине, в остальных ей готовы были продать запрещенные к реализации несовершеннолетним товары.

Ранее эксперты ФК «Этажи» призвали россиян соблюдать осторожность при сделках с недвижимостью. По их словам, мошенники могут использовать при продаже домов и квартир поддельные выписки из ЕГРН, копии подлинных документов владельцев, разного рода доверенности. По словам экспертов, покупателям следует осторожно относиться и к договорам дарения. Они отметили, что их необходимо тщательно проверять, обращать внимание на то, когда и кем они были подписаны.

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