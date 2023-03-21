Родственники опознали тело основателя группы Cream Soda

Близкие основателя группы Cream Soda Димы Новы (Свиргунова), провалившегося под лед на Волге в ночь на понедельник, опознали его тело. Об этом говорится в Telegram-канале группы.
"Сегодня в 09:00 состоялось официальное опознание. Димы и Гоши больше нет", - говорится в сообщении.
В ночь на 20 марта под лед на Волге в Некрасовском районе Ярославской области провалились пять человек, трое считались пропавшими без вести. Днем 20 марта водолазы подняли тело одного из утонувших - основателя и участника группы Димы Новы.
Поиски еще двух мужчин продолжаются. По данным следствия, в районе населенного пункта Диево-Городище на реку вышла компания из 10 человек, пятеро провалились под лед. Одна девушка спаслась самостоятельно, 27-летний мужчина умер в машине скорой помощи.