Родственники опознали тело основателя группы Cream Soda

Близкие основателя группы Cream Soda Димы Новы (Свиргунова), провалившегося под лед на Волге в ночь на понедельник, опознали его тело. Об этом говорится в Telegram-канале группы.

Фото: Youtube Youtube

"Сегодня в 09:00 состоялось официальное опознание. Димы и Гоши больше нет", - говорится в сообщении.

В ночь на 20 марта под лед на Волге в Некрасовском районе Ярославской области провалились пять человек, трое считались пропавшими без вести. Днем 20 марта водолазы подняли тело одного из утонувших - основателя и участника группы Димы Новы.