Актриса из «Универа» Сара Окс устроила драку в фитнес-зале

Актриса Сара Окс , известная по ролям в сериалах «Универ» и «Полицейский с Рублевки», подралась в фитнес-зале из-за велотренажера. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в подмосковном Одинцове. Одна из пострадавших девушек Алена рассказала, что придя в зал, настроила под себя велотренажер и ушла. В этом момент тренажер заняла Окс, при том что рядом стояли свободные. Алена попросила актрису занять другой, однако та отказалась и начала ругаться, после чего скандал перерос в потасовку.