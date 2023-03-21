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1 час назад

СМИ: актриса из «Универа» Окс устроила драку в фитнес-зале

Елена Прошина

Актриса Сара Окс, известная по ролям в сериалах «Универ» и «Полицейский с Рублевки», подралась в фитнес-зале из-за велотренажера. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Актриса из «Универа» Сара Окс устроила драку в фитнес-зале
Фото: Kino-teatr.ruKino-teatr.ru

Инцидент произошел в подмосковном Одинцове. Одна из пострадавших девушек Алена рассказала, что придя в зал, настроила под себя велотренажер и ушла. В этом момент тренажер заняла Окс, при том что рядом стояли свободные. Алена попросила актрису занять другой, однако та отказалась и начала ругаться, после чего скандал перерос в потасовку.

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После того, как к девушкам подошел муж Алены, поведение Окс стало еще более агрессивным. Она начала кидаться бутылками, оскорблять супругов и полезла в драку. Итогом стали выдранные волосы и разбитые губы. Администрация клуба не стала вызывать полицию, а девушки сняли побои.

Происшествия,Сара Окс,Максим Дрозд,
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