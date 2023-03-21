Актриса из «Универа» Сара Окс устроила драку в фитнес-зале

Актриса Сара Окс, известная по ролям в сериалах «Универ» и «Полицейский с Рублевки», подралась в фитнес-зале из-за велотренажера. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Инцидент произошел в подмосковном Одинцове. Одна из пострадавших девушек Алена рассказала, что придя в зал, настроила под себя велотренажер и ушла. В этом момент тренажер заняла Окс, при том что рядом стояли свободные. Алена попросила актрису занять другой, однако та отказалась и начала ругаться, после чего скандал перерос в потасовку.
После того, как к девушкам подошел муж Алены, поведение Окс стало еще более агрессивным. Она начала кидаться бутылками, оскорблять супругов и полезла в драку. Итогом стали выдранные волосы и разбитые губы. Администрация клуба не стала вызывать полицию, а девушки сняли побои.