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23 минуты назад

СК расследует факт использования БПЛА на территории Крыма

ТАСС

Следователи СК РФ расследуют факт использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Крыма. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

СК расследует факт использования БПЛА на территории Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следственный комитет России расследует обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

По сообщению органов исполнительной власти, 20 марта на территории Республики Крым в районе города Джанкоя система ПВО отразила атаку беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, обломки БПЛА повредили домовладение и магазин, один человек ранен. Целью всех сбитых беспилотников являлись гражданские объекты.

Происшествия,Следственный комитет,
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