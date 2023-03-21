СК расследует факт использования БПЛА на территории Крыма

Следователи СК РФ расследуют факт использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Крыма . Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственный комитет России расследует обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

По сообщению органов исполнительной власти, 20 марта на территории Республики Крым в районе города Джанкоя система ПВО отразила атаку беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, обломки БПЛА повредили домовладение и магазин, один человек ранен. Целью всех сбитых беспилотников являлись гражданские объекты.