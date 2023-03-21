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46 минут назад

Подозреваемая в уклонении от уплаты налогов блогер Митрошина покинула Россию

Lenta.ruиещё 13

Блогер Александра Митрошина, подозреваемая в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей, сейчас находится за пределами России. Об этом сообщает РИА Новости.

Девушка покинула Москву еще в начале 2022 года. Судя по информации в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), блогер поселилась в Дубае.

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении девушки уголовное дело. По данным следствия, в период с октября 2020 года по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения. После того, как сумма ее заработка на курсах превысила допустимый лимит, она решила не переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ.

Для этого после поступления денег на расчетный счет она переводила их на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей. Таким образом Митрошиной удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей.

Блогера Митрошину обвинили в уклонении от уплаты налогов на 120 млн

Сотрудники СКР и МВД провели обыски по месту регистрации блогера и ее предполагаемых сообщников. Сейчас следователи устанавливают причастность Митрошиной к другим экономическим преступлениям.

Происшествия,Видео,Александра Митрошина,Следственный комитет,
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