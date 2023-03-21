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22 минуты назад

Блогера Митрошину обвинили в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей

Вечерняя Москваиещё 1

СК возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей в отношении блогера Александры Митрошиной. Об этом во вторник, 21 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Блогера Митрошину обвинили в уклонении от уплаты налогов на 120 млн
Фото: СоцсетиСоцсети

По ее словам, в период с октября 2022 по май 2022 года Митрошина имела статус индивидуального предпринимателя и применяла упрощенную систему налогообложения. Получая доход от продажи образовательных курсов больше, чем допустимый лимит, она не захотела перейти на общую систему налогообложения.

Для сокрытия средств она использовала аффилированные и контролируемые ею ИП. Таким образом блогера уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица».

Происшествия,Александра Митрошина,Следственный комитет,
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