На Байкале начались поиски трех пропавших из-за непогоды человек

Спасатели в Иркутской области ищут троих человек, потерявшихся на льду Байкала в условиях непогоды - снега и ветра с порывами до 35 м/с. Еще 14 туристов и рыбаков, которым потребовалась помощь, эвакуировали со льда накануне вечером и в ночь на вторник, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

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"14 человек спасатели эвакуировали со льда Байкала из-за сильного ветра и метели. Поиск еще троих продолжается. Неблагоприятный прогноз погоды, полученный накануне от иркутских метеорологов, оправдался. Местами по средней части озера Байкал порывы северо-западного ветра достигали 30-35 м/с", - говорится в сообщении.

В ночь на вторник поступили сообщения о нахождении двух групп людей в районе поселков Большие Коты и Большое Голоустное. Одна из компаний, состоящая из восьми человек, дожидалась помощи, находясь в автомобиле. Спасатели обнаружили людей и доставили до туристической базы. Еще одну группу - из трех человек - продолжают искать. На автомобиле УАЗ накануне днем они выехали из поселка Большое Голоустное в сторону бухты Песчаная и потерялись на льду из-за плохих погодных условий. Топливо в автомобиле было на исходе. По переданным координатам спасателям не удалось обнаружить людей. Их местонахождение уточняется.

Вечером в понедельник со льда пролива Малое Море спасатели эвакуировали мужчину, который сообщил, что не может продолжать движение на автомобиле из-за сильного ветра. Еще пять человек находились на льду между поселками Порт Байкал и Листвянка. Мужчины были на автомобиле. Они сообщили спасателям, что не могут найти дорогу в условиях плохой видимости. Их сопроводили до Листвянки.