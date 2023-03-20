У российских границ засекли два бомбардировщика США

В национальном центре управления обороной России заявили, что в небе над Балтийским морем были замечены два стратегических бомбардировщика США, которые выполняли полёт в сторону российской государственной границы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что бомбардировщики классифицировали как В-52Н ВВС США. После обнаружения военных самолётов в воздух был поднят российский истребитель Су-35. Отмечается, что нарушения российской границы не произошло – через какое-то время американские бомбардировщики вернулись на аэродром базирования.
Напомним, что 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся в небе над Черным морем с американским разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper.