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9 минут назад

В Москве возбудили дело о взятках против генерала Росгвардии

Елена Прошина

В Москве возбудили уголовное дело в отношении заместителя командующего центральным округом Росгвардии генерала-майора Вадима Драгомирецкого. Его подозревают в получении взяток и превышении полномочий. Об этом «РБК» сообщил депутат Александр Хинштейн.

В Москве возбудили дело о взятках против генерала Росгвардии
Фото: РосгвардияРосгвардия

По его словам, Драгомирецкого обвиняют в «систематическом получении откатов» от подрядчика, занимающегося реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. Предполагается, что на взятках от него генерал заработал 19 миллионов рублей. Также считается, что в данной схеме принимал участие начальник окружного центра хранения материальных ресурсов «полковник Кочиев». Его «накануне задержали чекисты и сейчас он находится в СИЗО», отметил Хинштейн.

Он подчеркнул, что Драгомирецкий признал вину и написал явку с повинной. В ближайшее время его уволят с должности.

Происшествия,Александр Хинштейн,Росгвардия,
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