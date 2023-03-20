В Москве возбудили дело о взятках против генерала Росгвардии

В Москве возбудили уголовное дело в отношении заместителя командующего центральным округом Росгвардии генерала-майора Вадима Драгомирецкого. Его подозревают в получении взяток и превышении полномочий. Об этом «РБК» сообщил депутат Александр Хинштейн .

По его словам, Драгомирецкого обвиняют в «систематическом получении откатов» от подрядчика, занимающегося реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. Предполагается, что на взятках от него генерал заработал 19 миллионов рублей. Также считается, что в данной схеме принимал участие начальник окружного центра хранения материальных ресурсов «полковник Кочиев». Его «накануне задержали чекисты и сейчас он находится в СИЗО», отметил Хинштейн.