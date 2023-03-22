Военные следователи предъявили обвинение заместителю командующего Центральным округом (ЦО) войск Росгвардии генерал-майору Вадиму Драгомирецкому в получении двух взяток на общую сумму 28 миллионов рублей. Об этом сообщил представитель следствия в Реутовском гарнизонном военном суде, где решается вопрос об избрании генералу меры пресечения, передает ТАСС.

Также Драгомирецкому инкриминируется превышение должностных полномочий.

О возбуждении уголовного дела в отношении него 20 марта сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Генерала задержали.

Его заподозрили в получении регулярных откатов от компании-подрядчика, занимавшейся реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. По делу также проходит полковник, занимавший должность начальника окружной базы хранения материальных ресурсов.