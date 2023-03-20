Россиянка спрятала в подвал тело умершей от наркотиков новорожденной дочери

Жительница Батайска Ростовской области спрятала в подвал тело своей дочери, умершей от отравления наркотиками после родов в домашних условиях. Об этом сообщает региональный Следственный комитет на своем сайте.

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Как выяснило ведомство, в июне 2022 года россиянка самостоятельно родила в домашних условиях дочь, находясь при этом в состоянии наркотического опьянения. Через непродолжительное время ребенок скончался, так и не получив специализированной медицинской помощи. Как установила экспертиза, причиной смерти новорожденной девочки стало внутриутробное отравление наркотиком.

Следователи установили, что женщина, зная о своей беременности, не состояла на учете у врачей и при этом употребляла запрещенные вещества. Также стало известно, что до этого россиянка привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В результате 34-летнюю женщину признали виновной по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии поселении.