Россиянин убил экс-жену из-за квартиры и подстроил ее исчезновение

В Барнауле 38-летний местный житель обвиняется в убийстве своей бывшей жены из-за квартиры. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном отделении Следственного комитета России (СКР).

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По версии следствия, в августе 2022 года фигурант развелся со своей женой, однако продолжил жить в ее квартире, несмотря на требования женщины переехать. Мужчина регулярно применял по отношению к ней насилие, а ночью 5 января задушил. Тело экс-супруги мужчина в мешке вынес на крышу дома и засыпал его снегом.

Убийство обвиняемый решил замаскировать под исчезновение. Для этого он с телефона потерпевшей написал коллеге, что задержится и опоздает на работу, а затем выключил и спрятал смартфон. Личные вещи и документы женщины фигурант выбросил в мусорный бак.