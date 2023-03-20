В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
28 минут назад

Россиянин убил экс-жену из-за квартиры и подстроил ее исчезновение

Lenta.ru

В Барнауле 38-летний местный житель обвиняется в убийстве своей бывшей жены из-за квартиры. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном отделении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин убил экс-жену из-за квартиры и подстроил ее исчезновение
Фото: ТАССТАСС

По версии следствия, в августе 2022 года фигурант развелся со своей женой, однако продолжил жить в ее квартире, несмотря на требования женщины переехать. Мужчина регулярно применял по отношению к ней насилие, а ночью 5 января задушил. Тело экс-супруги мужчина в мешке вынес на крышу дома и засыпал его снегом.

Убийство обвиняемый решил замаскировать под исчезновение. Для этого он с телефона потерпевшей написал коллеге, что задержится и опоздает на работу, а затем выключил и спрятал смартфон. Личные вещи и документы женщины фигурант выбросил в мусорный бак.

В правоохранительные органы обратились родственники и друзья потерпевшей. Во время беседы со следователями фигурант заявил, что бывшая жена вела разгульный образ жизни и часто исчезала на несколько дней. Однако следствие установило обратное. Мужчина признал свою вину. У супругов остались несовершеннолетние дети.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий