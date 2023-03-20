Мы все находимся на месте и ждем отмашки от МЧС. Как только она будет, мы выдвинемся на опознание. По поводу того, что в СМИ писали, что его тело опознали родные: не знаю, все, кто может это сделать, находятся сейчас тут, со мной, — сказал источник.