Представитель Cream Soda в разговоре с RT опроверг сообщения том, что тело, которое достали из Волги, опознали и оно принадлежит основателю группы Дмитрию Свиргунову. По данным МЧС, поисковые работы продолжаются.
Мы все находимся на месте и ждем отмашки от МЧС. Как только она будет, мы выдвинемся на опознание. По поводу того, что в СМИ писали, что его тело опознали родные: не знаю, все, кто может это сделать, находятся сейчас тут, со мной, — сказал источник.
Основатель российской группы Cream Soda пропал в Ярославской области, провалившись под лед. Вместе с ним пропал его брат, 25-летний Роман Свиргунов, а также их друг, 28-летний Георгий Киселев. Эту информацию подтвердили в соцсетях музыканты группы Cream Soda. К поискам пропавших привлекли водолазов.
Ранее в МЧС России по Ярославской области подтвердили NEWS.ru, что в реке найден труп, который предстоит опознать. Позже источник Telegram-канала SHOT сообщил, что в Волге нашли труп Свиргунова.