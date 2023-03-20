В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

«Ждем отмашки»: в Cream Soda опровергли опознание тела основателя группы

News.ru

Представитель Cream Soda в разговоре с RT опроверг сообщения том, что тело, которое достали из Волги, опознали и оно принадлежит основателю группы Дмитрию Свиргунову. По данным МЧС, поисковые работы продолжаются.

Мы все находимся на месте и ждем отмашки от МЧС. Как только она будет, мы выдвинемся на опознание. По поводу того, что в СМИ писали, что его тело опознали родные: не знаю, все, кто может это сделать, находятся сейчас тут, со мной, — сказал источник.

SHOT: в Волге могли найти тело основателя Cream Soda

Основатель российской группы Cream Soda пропал в Ярославской области, провалившись под лед. Вместе с ним пропал его брат, 25-летний Роман Свиргунов, а также их друг, 28-летний Георгий Киселев. Эту информацию подтвердили в соцсетях музыканты группы Cream Soda. К поискам пропавших привлекли водолазов.

Ранее в МЧС России по Ярославской области подтвердили NEWS.ru, что в реке найден труп, который предстоит опознать. Позже источник Telegram-канала SHOT сообщил, что в Волге нашли труп Свиргунова.

Происшествия,Шоу-бизнес,Видео,Дмитрий Свиргунов,Георгий Киселев,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий