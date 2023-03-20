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1 час назад

Житель Чувашии в сауне зарезал свою родственницу и ранил двух человек

ТАСС

Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело по факту убийства в Новочебоксарске женщины в сауне, в котором подозревается ее племянник. Об этом в понедельник сообщили журналистам в ведомстве.

Житель Чувашии в сауне зарезал свою родственницу и ранил двух человек
Фото: ТАССТАСС

"СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). <...> По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в следственном управлении.

По информации ведомства, около 21:30 мск 16 марта подозреваемый отмечал 40-летний юбилей в одной из саун города Новочебоксарска. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес несколько ударов осколком разбитой бутылки своей тете, ее сожителю, а также своему другу. Все они были госпитализированы. Позднее, женщина от полученных травм умерла в лечебном учреждении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Происшествия,Следственный комитет,
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