Житель Чувашии в сауне зарезал свою родственницу и ранил двух человек

Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело по факту убийства в Новочебоксарске женщины в сауне, в котором подозревается ее племянник. Об этом в понедельник сообщили журналистам в ведомстве.

"СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). <...> По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в следственном управлении.

По информации ведомства, около 21:30 мск 16 марта подозреваемый отмечал 40-летний юбилей в одной из саун города Новочебоксарска. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес несколько ударов осколком разбитой бутылки своей тете, ее сожителю, а также своему другу. Все они были госпитализированы. Позднее, женщина от полученных травм умерла в лечебном учреждении.