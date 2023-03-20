В Башкирии осудят мужчину, до смерти избившего 95-летнего ветерана ВОВ

В Башкортостане перед судом предстанет местный житель, который до смерти избил 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по республике.

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Инцидент произошел 25 августа прошлого года в доме пенсионера. В день трагедии в гости к ветерану пришел его односельчанин, который попросил занять ему деньги.

После отказа мужчина распылил в лицо россиянина перцовый баллончик и жестоко избил его металлическим штырем. В результате полученных травм ветеран скончался. Убийца обыскал дом погибшего, и, забрав все деньги, скрылся.