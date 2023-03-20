В Башкирии осудят мужчину, до смерти избившего 95-летнего ветерана ВОВ

В Башкортостане перед судом предстанет местный житель, который до смерти избил 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по республике.
Инцидент произошел 25 августа прошлого года в доме пенсионера. В день трагедии в гости к ветерану пришел его односельчанин, который попросил занять ему деньги.
После отказа мужчина распылил в лицо россиянина перцовый баллончик и жестоко избил его металлическим штырем. В результате полученных травм ветеран скончался. Убийца обыскал дом погибшего, и, забрав все деньги, скрылся.
«В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу. Ход расследования уголовного дела находился на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России», — говорится в сообщении.