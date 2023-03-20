Напавшего на трех женщин в Москве приговорили к 12 годам колонии

Хорошевский районный суд Москвы приговорил к 12 годам колонии 29-летнего мигранта из Таджикистана , который захватил и связал трех девушек в квартире на северо-западе Москвы, а после изнасиловал одну из них. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Суд признал виновным гражданина Таджикистана Аминова Т. Х. по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с угрозой убийства), ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц) и назначил ему общий срок наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в суде.

В декабре 2021 года Аминов, приехавший в Москву на заработки, делал ремонт в квартире на Шелепихинской набережной. Там же делали уборку три сотрудницы клининговой компании.

Как установили следствие и суд, Аминов связал двух уборщиц, а третью изнасиловал. Спасаясь от мужчины, она выпрыгнула с четвертого этажа. На улице Аминов догнал женщину и нанес несколько ножевых ранений. Как позже выяснилось в ходе следствия, ранее потерпевшая была его женой, однако к моменту совершения преступлений они были в разводе. Прохожие вызвали полицию и скорую помощь. В результате пострадавшую удалось спасти, а нападавший был задержан. Свою вину в содеянном он признал частично.