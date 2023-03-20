Выбросившую внука в окно россиянку приговорили к 16 годам колонии

Жительницу города Выкса в Нижегородской области, которая в начале 2022 года выбросила из окна пятого этажа своего двухлетнего внука, приговорили к 16 годам колонии общего режима, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по региону.

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"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

Следствием и судом установлено, что в начале января 2022 года женщина в состоянии опьянения выбросила в окно квартиры на пятом этаже своего двухлетнего внука. Мальчик упал в сугроб и умер от переохлаждения.

Женщина на стадии предварительного расследования вину не признала, ссылаясь на амнезию. Однако во время расследования пенсионерке провели необходимую экспертизу, которая установила ее вменяемость. В прокуратуре Нижегородской области добавили, что женщина совершила поступок на почве внезапно возникшей личной неприязни.