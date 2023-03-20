В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
21 минуту назад

Выбросившую внука в окно жительницу Выксы приговорили к 16 годам колонии

ТАСС

Жительницу города Выкса в Нижегородской области, которая в начале 2022 года выбросила из окна пятого этажа своего двухлетнего внука, приговорили к 16 годам колонии общего режима, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Выбросившую внука в окно россиянку приговорили к 16 годам колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

Следствием и судом установлено, что в начале января 2022 года женщина в состоянии опьянения выбросила в окно квартиры на пятом этаже своего двухлетнего внука. Мальчик упал в сугроб и умер от переохлаждения.

Женщина на стадии предварительного расследования вину не признала, ссылаясь на амнезию. Однако во время расследования пенсионерке провели необходимую экспертизу, которая установила ее вменяемость. В прокуратуре Нижегородской области добавили, что женщина совершила поступок на почве внезапно возникшей личной неприязни.

Ранее сообщалось, что осужденная, а также родители погибшего ребенка на профилактических учетах не состояли.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий