Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана и судей инстанции Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, отметили в СКР, указав на отсутствие оснований для привлечения к уголовной ответственности. Также судьи МУС вынесли незаконное решение об «аресте» уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, отмечается в сообщении.

В СКР напомнили, что главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств — такое положение закреплено в Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.

В действиях прокурора и судей МУС содержатся признаки преступления — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений, заведомо незаконное заключение под стражу, отметили в СКР.