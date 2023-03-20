Основатель группы Cream Soda мог утонуть под Ярославлем

Основатель российской поп-группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов мог утонуть под Ярославлем. Как сообщает Telegram-канал «Кооператив», музыкант мог провалиться под лед.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Известно, что знакомые с раннего утра пытаются связаться с Свиргуновым, но он не берет трубку.

По данным СМИ, в ночь на 20 марта группа людей вышла на непрочный лед и провалилась под воду. Предположительно, четыре человека погибли, одной девушке удалось спастись, а троих человек, включая 34-летнего Свиргунова, ищут.

Официальных комментариев об инциденте от правоохранителей пока нет. Со стороны друзей о случившемся высказался ярославский предприниматель Андрей Алексеев (признан в РФ иностранным агентом).

«Дима Свиргунов — мой давний друг, один из основателей популярнейшего российского электронного проекта Cream Soda («Плачу на техно», «Никаких больше вечеринок» и не только)», — сообщает Алексеев.

По его словам, Свиргунов купил дом в Диево-Городище в период пандемии и часто приезжал в этот дом с друзьями на отдых.