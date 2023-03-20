В драке в кафе в Амурской области пострадали восемь человек

В селе Амурской области восемь человек пострадали в результате массовой драки, сообщает Asn24.ru.

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В селе Тамбовка в ночь на 20 марта посетители одного из кафе подрались. На видео с места происшествия видно, что посуда, пол и стены заведения залиты и измазаны кровью. По некоторым данным, драку начали женщины, изначально вступив в словесный конфликт.

«Одни праздновали день рождения, вторые — не знаю, кто-то к кому-то полез, и итог вот такой печальный. Но это для нашего села просто резонанс», — рассказала собеседница издания.

Позже выяснилось, что во время драки к посетительницам присоединились и мужчины.

«На место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции, а также управления Росгвардии. Прибывшие в кафе сотрудники полиции пресекли противоправные действия и установили всех участников конфликта», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В итоге потасовки пострадали трое мужчин и пять женщин, их доставили в медицинское учреждение. Все они написали друг на друга заявления о причинении им телесных повреждений.

Сообщается, что в настоящее время правоохранители проводят проверку по данному делу.