Уличенного ФСБ в терроризме россиянина заключили под стражу

Верх-Исетский районный суд Свердловской области арестовал на два месяца 21-летнего жителя Полевского, уличенного ФСБ в терроризме. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

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По данным собеседника издания, парень расклеивал на улицах агитационные листовки антироссийского содержания и поджигал трансформаторные будки на железнодорожных путях.