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31 минуту назад

Уличенного ФСБ в терроризме россиянина заключили под стражу

Lenta.ru

Верх-Исетский районный суд Свердловской области арестовал на два месяца 21-летнего жителя Полевского, уличенного ФСБ в терроризме. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Уличенного ФСБ в терроризме россиянина заключили под стражу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным собеседника издания, парень расклеивал на улицах агитационные листовки антироссийского содержания и поджигал трансформаторные будки на железнодорожных путях.

Его заметили бдительные пенсионеры и сообщили в правоохранительные органы. 14 марта молодого человека задержали сотрудники ФСБ. Ему вменяется терроризм. Он свою вину не признает.

Происшествия,ФСБ,
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