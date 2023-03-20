Мужчина избил 15-летнего подростка в вагоне метрополитена. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 20 марта.

По ее словам, инцидент произошел в вагоне поезда, который следовал по Таганско-Краснопресненской линии, от станции «Беговая» до «Полежаевской». Мужчина поссорился с 15-летним подростком и ударил ребенка головой в лицо. Юноше потребовалась медицинская помощь.

— По данному факту проводится проверка, личность злоумышленника устанавливают. Прокуратура Московского метрополитена контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, — рассказала Нефедова.